Manutenzione, flusso idrico interrotto in diverse zone della città

Si porta a conoscenza della cittadinanza che lunedì 2 novembre 2020, per urgenti lavori di manutenzione da eseguirsi all’interno di un pozzetto ubicato in via San Lorenzo, dalle ore 8.00 circa sarà temporaneamente interrotto il flusso idrico alle utenze delle seguenti aree cittadine:

Viale del Castello

Contrada Macchie

Via Facchinetti

Via Romano

Via San Nicola delle Fratte

Via Garibaldi nel tratto dall’incrocio con via D’Amato a Fontana Vecchia

Piazzale Palatucci

Contrada Selvapiana da Fontana Vecchia fino a innesto tangenziale

Via Pietravalle

Via Di Vittorio

Via Breccelle

Via Zuccarelli

Via Fede

Via Grandi

Via Pianese

Via Tiberio

Via Vigliardi

Via San Lorenzo

Via S. Antonio dei Lazzari

Via D’Amato

Via S. Antonio Abate dalla chiesa fino alla rotatoria di via Garibaldi

Via Tucci

Il ripristino dell’erogazione idrica avverrà presumibilmente entro la tarda mattinata dello stesso giorno, salvo imprevisti.