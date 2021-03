Manuela Petescia: “Portata alla sbarra solo per le dichiarazioni di due persone”

Manuela Petescia, giornalista e direttrice di Telemolise, ha incontrato la stampa regionale, insieme ai suoi avvocati, per commentare la sentenza della corte d’Appello di Bari che l’ha assolta, insieme al magistrato Fabio Papa. I due, assolti con formula piena, in primo e secondo grado, erano stati portati in giudizio per tentata estorsione dall’ex presidente della Regione, Frattura. “Un’accusa strumentale e senza prove – ha detto la Petescia – costruita solo sulla dichiarazioni di Frattura e del suo unico testimone, l’avvocato Salvatore Di Pardo. Un incubo giudiziario durato ben sette anni, ma io non cerco vendette” – ha concluso la giornalista.

