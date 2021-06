Manto erboso, porte e recinzioni nuove: inaugurato il campetto polivalente

Manto erboso, porte e recinzioni nuove di zecca. Tutto pronto a Palata dove nel pomeriggio di ieri, 12 giugno, si è tenuta l’inaugurazione del rinnovato campetto polivalente che ha visto il taglio del nastro con l’entusiasmo dell’intera popolazione. Alla cerimonia, avvenuta nel pieno rispetto delle norme contro la diffusione del Covid-19 sono intervenuti il Sindaco di Palata, Maria Di Lena, il Parroco Don Elio Benedetto, il Luogotenente Michele Tartaglia, Presidente del Coni Molise Vincenzo D’Angelo e L’ A. E. Luca Massimi che hanno voluto salutare ed esprimere la propria soddisfazione per ciò che è stato realizzato. “Con questa inaugurazione vogliamo riconsegnare ai nostri bambini, e alla popolazione tutta, un punto di aggregazione molto importante per tutti i palatesi e dare un segnale di speranza e di ritorno alla normalità”. Con queste parole, non nascondendo la sua emozione, ha preso la parola il primo cittadino del centro basso molisano. Dopo il lungo periodo di restrizione è stato un impegno morale, della nostra amministrazione, impegnarci a riqualificare quest’area che ha segnato la storia del calcio nel nostro paese. Lo sport è il sale della vita ed è un valore importantissimo per i ragazzi; chi fa sport cresce con valori sani, quali amicizia e il rispetto di se stessi e degli altri. Dopo il taglio del nastro e i ringraziamenti, il terreno di gioco è stato “battezzato” dai giovani allievi delle scuole calcio “Aurora Ururi 1924” dell’ “Isola Croata” (in cui militano numerosi bambini di Palata) dando, così, il via ad una vera propria festa e pomeriggio di puro divertimento.

