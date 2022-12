“Manovra ingiusta ed iniqua”, la UilTemp Molise scende in piazza a Campobasso

Anche la UILTemp Molise sarà in piazza il prossimo 15 dicembre a Campobasso “per dire no a una manovra che riteniamo ingiusta e iniqua, non guardando minimamente ai settori più in difficoltà del mercato del lavoro. Una misura – si legge in una nota stampa – su tutte per raccontare l’azione di Governo: la reintroduzione dei voucher, fino a 10.000€. Insomma, uno stipendio vero e proprio, celato dietro a quelle che dovrebbero essere rarissime prestazioni occasionali, a discapito dei contratti di lavoro che verranno meno dinanzi a questa “opportunità”.

Come categoria che si occupa di lavoratori in somministrazione, collaboratori e autonomi, oltre che delle forme flessibili e di quelle non regolamentate, non possiamo che constatare la totale assenza di misure che puntino a migliorare condizioni di lavoro e di vita anche delle centinaia di molisani che vivono ormai in condizioni di estrema difficoltà, con una disoccupazione altissima e un precariato con percentuali tra le più alte d’Italia. Senza parlare del lavoro nero e sottopagato, che resta molto in voga nei confini regionali.

E se da un lato non troviamo nulla di buono per precari e disoccupati, come possiamo dimenticare che questo Governo, non appena insediato, di sana pianta ha scelto di non rinnovare i contratti di lavoro ai collaboratori di ANPAL Servizi che operavano nei nostri Centri per l’Impiego, oggi ancora più in affanno senza questo personale?

Nonostante l’Assessore regionale al lavoro, come tanti altri suoi colleghi, si fosse espressa favorevolmente per una proroga, il Governo ha scelto la battaglia ideologica sulla pelle di lavoratrici e lavoratori, lasciandoli a casa e sguarnendo uffici pubblici.

Stesso destino che pare toccherà ai dipendenti in somministrazione presso le nostre Prefetture e Questure che ogni giorno, da anni anche in Molise offrono assistenza a rifugiati e richiedenti asilo, ma che a oggi non vedono una soluzione alle loro scadenze contrattuali, a partire dal 31 dicembre.

Insomma, un Governo che oltre a non dare risposte alle categorie deboli del sistema, manda a casa i suoi dipendenti, precari. E in Molise, sappiamo bene, ogni posto di lavoro perso è una piccola tragedia, special modo se si tratta di giovani.

Per questa ragione, insieme alla Confederazione regionale e alle altre categorie della UIL, saremo in Piazza Prefettura a Campobasso per esprimere con convinzione tutto il nostro dissenso a questa che si preannuncia come una manovra disastrosa”.