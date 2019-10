Manovra e stop ai ricatti della Turchia: l’intervista integrale a Conte

A Isernia il presidente del Consiglio ha toccato vari temi con i giornalisti. Presente anche il ministro per il Sud, Provenzano. Il saluto dei cittadini al premier

ISERNIA. «Essere onesti conviene», potrebbe essere questo il messaggio spot della visita di Giuseppe Conte a Isernia. Il Presidente del Consiglio oggi in Molise per firmare il CIS, Contratto Istituzionale di Sviluppo, che finanzierà 150 progetti per un valore complessivo di 220 milioni. Dopo l’incontro con i 700 studenti delle scuole superiori della provincia, svoltosi nell’auditorium “Unità d’Italia”, il premier si è fermato qualche minuto a parlare con i giornalisti. Primo argomento affrontato è la prossima manovra economica, motivo del ritardo di qualche ora all’appuntamento isernino.

«Stiamo lavorando su un piano antievasione molto importante – ha dichiarato in merito Conte –, attraverso l’utilizzo della moneta elettronica e di altri strumenti fiscali». Nel suo intervento spazio anche per il raid anti-curdo della Turchia: «No ai ricatti; la guerra non è mai la soluzione giusta, l’operazione in atto deve cessare immediatamente», Conte ne parlerà settimana prossima a Bruxelles, quando incontrerà gli altri rappresentanti dell’Unione Europa». Ma a Isernia, l’attenzione del premier, accompagnato dal ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, è rivolta soprattutto allo sviluppo del Mezzogiorno e del Molise: «Il Cis parte con i migliori auspici – ha dichiarato Conte, al quale ha fatto eco Provenzano –. La risposta del territorio è stata incredibile. I progetti elaborati da numerosi soggetti locali sono stati scelti perché capaci di fare rete e contribuire allo sviluppo di un territorio, che, però, ora deve iniziare a credere alle proprie possibilità e a puntare sulle proprie risorse. Quali? I 700 ragazzi che ho appena incontrato sono la ricchezza più grande di questa terra».

Fuori dall’auditorium non è mancato il calore di numerosi cittadini, accorsi per salutare il premier. Prima di partire in direzione Campobasso il premier Conte ha pranzato insieme ai ragazzi della Cooperativa LAI, che si occupa dell’inserimento lavorativo dei diversamente abili. Pranzo a base dei prodotti dell’orto gestito dagli stessi ragazzi.

In alto l’intervista al premier Giuseppe Conte e al ministro per il Sud, Provenzano