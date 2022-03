Sono partiti questa mattina, sabato, 5 marzo, dalla sede della Protezione Civile Del Molise i prodotti elettromedicali e medicinali messi a disposizione dalla Asrem per il centro di stoccaggio di Avezzano. La protezione civile italiana garantirà la consegna del materiale in coordinamento con il Meccanismo Europeo alla popolazione Ucraina. L’Asrem aveva risposto all’appello a livello nazionale lanciato dal ministero per il reperimento di scorte di medicinali.

Mano tesa all’Ucraina: partiti i medicinali messi a disposizione dall’Asrem Indietro 1 di 3 Avanti