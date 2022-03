Mano tesa al popolo ucraino, il ‘Circolo Venafrum’ risponde presente

La raccolta partirà mercoledì 2 marzo presso la sede di via Caserta. I beni saranno poi recapitati alla Protezione Civile di Prata Sannita che provvederà alla consegna

Anche il “Circolo Venafrum” ha aderito all’iniziativa per raccogliere beni di prima necessità da inviare in Ucraina.

“Purtroppo quella che si sperava potesse essere un conflitto breve non accenna a fermarsi e questo vuol dire che servirà sempre maggiore aiuto ed è nostro dovere non tirarci indietro” tuonano gli esponenti del circolo che aggiungono “invitiamo anche gli altri circoli territoriali a darsi da fare e tutti i cittadini anche dei paesi limitrofi a rivolgersi alla nostra sede se volessero aiutarci ad aiutare”.

La raccolta partirà mercoledì 2 marzo e sarà effettuata tutti i giorni presso la sede del “Circolo Venafrum” in Via Caserta, lungo il Corso Campano nel pieno centro cittadino.

Successivamente i beni raccolti saranno portati alla protezione civile di Prata Sannita che provvederà alla consegna. Si raccolgono generi alimentari non deperibili e a lunga conservazione come pasta, riso, polenta, salsa di pomodoro, legumi in scatola, merendine, marmellate, tonno e carne in scatola, ma anche vestiti, coperte, cappotti, scarpe e giochi per bambini.

Siamo certi che gli abitanti di Venafro e dei comuni vicini non faranno mancare il loro supporto ad un’iniziativa che deve andare oltre a tutti gli steccati politici.

Per informazioni si potranno contattare l’avvocato Franco Macerola (393-2137608), la dottoressa Tiziana Neri (349-8445735) e la signora Snizhana Staruskevich (327-1830170).