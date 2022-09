Mano tesa al Nepal, l’associazione Namasté dona 710 alberi di limone alle famiglie di Jeevampur

Il limone attualmente è un frutto che si riesce a commerciare bene e allo stesso tempo viene pagato discretamente

Lo scorso 19 settembre l’associazione “Namasté!” di Campobasso è riuscita a donare 710 alberi di limone a 71 famiglie indigenti del villaggio di Jeevampur in Nepal.

A darne notizia è Costantino Colagrossi, presidente-fondatore dell’associazione, che spiega come l’idea del referente nepalese Ishwar Kanel, è emersa dopo una meditata considerazione dei fabbisogni economico-famigliari di questo gruppo di famiglie che la stessa associazione ha seguito di tanto in tanto sin prima della sua fondazione ufficiale avvenuta nel 2012.

Riportando le parole di Kanel “donare 10 piante di limone ad ogni famiglia del nostro foltissimo gruppo di donne, anche se non diventa la soluzione definitiva a tutti i loro problemi economici, quantomeno però potrà aiutarle nel tempo a sostenere le relative difficoltà che arriveranno nel tempo, infatti il limone attualmente è un frutto che si riesce a commerciare bene e allo stesso tempo viene pagato discretamente; dunque, senz’altro l’economia domestica di queste famiglie nel tempo ne sarà beneficiata e le stesse potranno tirare di tanto in tanto un sospiro di sollievo”.

“Una volta accumulato i fondi necessari e seguendo il consiglio del nostro referente, seppur con un po’ di ritardo e con qualche difficoltà dovuta alla nostra piccolissima missione internazionale che vede muoverci esclusivamente dal basso – continua Colagrossi – dunque alle limitate donazioni potute accumulare negli anni, ai lunghissimi lockdown ed alle tantissime limitazioni imposte dai governi in questo ultimo periodo, che ci hanno visti assenti sul territorio nepalese per circa tre anni, e ad altre circostanze organizzative dovute alla riforma del Terzo Settore, siamo riusciti nuovamente a riprendere i nostri contatti in Nepal e ad offrire il nostro sostegno al “Gruppo di Donne di Jeevampur” un cospicuo gruppo di persone veramente bisognose, che vive in condizioni molto disagiate, soprattutto dopo il famoso terremoto del 2015.

Coronando di successo il nostro sogno di continuare ad aiutare questo foltissimo gruppo di donne, i loro mariti, i loro figli, i loro genitori e l’interà comunità del loro villaggio, ancora formato da baracche in lamiera, entusiasti del loro apprezzamento, e nuovamente ansiosi di aver ripreso i contatti con loro, ci limitiamo ad offrire in nostro umile “Namaskar!” (saluto reverenziale nepalese) a tutte queste anime sincere che ci stanno offrendo la possibilità di servile.

Siamo inoltre ansiosi di annunciare alla cittadinanza che a breve, grazie soprattutto ai proventi delle donazioni che i bambini del “Mercatino Multietnico Equo & Solidale”, riusciranno a devolvere, c’impegneremo in un altro progetto, ovvero riuscire a depositare in tre scuole locali nel villaggio di Chhattredeurali, sempre alle porte di Kathmandau, materiale scolastico, come quaderni, penne, matite, gomme, temperini ecc., affinché i bambini e i ragazzi più indigenti e bisognosi dei villaggi ne possano usufruire.

Confidando nel buon cuore dei molisani e nella speranza che qualche anima generosa abbia interesse o desiderio di aiutare la nostra amorevole opera missionaria, sostenendo questi nostri piccoli progetti, riporto di seguito i riferimenti bancari della nostra “Namasté!” – IBAN: IT58P0335901600100000069460”.