Mano tesa a chi ha più bisogno, sabato 25 la raccolta di beni alimentari al Conad ‘Centro del Molise’

Dalle 9 alle 21 si può sostenere l’emporio solidale “La Bottega da Antonietta”, inaugurato due mesi fa alla Casa degli Angeli di Campobasso a cui si rivolgono circa 130 famiglie

La Bottega da Antonietta, l’Emporio Solidale inaugurato due mesi fa presso la Casa degli Angeli a Campobasso, grazie alla collaborazione tra Caritas Diocesana di Campobasso – Bojano e il Comune di Campobasso, riesce a fornire un piccolo aiuto ad un sempre più crescente numero di famiglie con l’obiettivo di contrastare lo stato di indigenza e garantire beni alimentari essenziali.

L’emporio solidale e le famiglie che ad esso si rivolgono (attualmente si è passati dalle 50/60 famiglie iniziali a offrire servizi a circa 130 famiglie effettive con un’altra ventina in attesa), hanno, quindi, sempre più l’esigenza e il bisogno di essere supportati per prodotti ovviamente di prima necessità e non deperibili quali: pasta, riso, biscotti, fette biscottate, scatolame tonno, carne in scatola, pelati, piselli, fagioli, lenticchie, latte uht, confetture, olio, legumi secchi, zucchero, farina, prodotti per bimbi biscotti prima infanzia, omogeneizzati.

A tal fine è stata organizzata una raccolta di beni alimentari presso il Conad Centro del Molise a Campobasso, sabato 25 febbraio, dalle ore 9.00 alle ore 21.00.