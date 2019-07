Manifesto Forza Nuova con i Misteri, Federico: «La bellezza li spazzerà via»

«La scorsa notte – ha commentato Antonio Federico – alcuni militanti di Forza Nuova hanno affisso manifesti in alcune città del nord Italia utilizzando una immagine della festa del Corpus Domini di Campobasso per veicolare messaggi di odio e intolleranza nei confronti degli avversari politici. Il sindaco Roberto Gravina ovviamente si è già attivato per tutelare l’immagine della città.

Certi episodi sono deplorevoli e devono essere condannati senza esitazione. Non riproporrò quel manifesto per non dargli visibilità e per evitare che certa gente ottenga comunque un risultato. Condivido semplicemente uno degli “ingegni” del Di Zinno, orgoglio di Campobasso e di tutto il Molise. La bellezza li spazzerà via».