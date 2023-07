Manifesti e funerale per una persona viva, “resurrezione” clamorosa in Molise. I parenti: «Vergognoso»

Avvisati della morte del proprio padre, partono con urgenza da Torino e scoprono solo a Campobasso che il loro congiunto è in vita

Una storia che ha dell’incredibile, degna della miglior tragicommedia. Una di quelle vicende che hanno come palcoscenico il Molise e sulle quali ci sarebbe tanto da ridere, se solo non ci fosse da piangere. Una “resurrezione” in piena regola per incredibili, ma inaccettabili, errori di comunicazione.

Tutto ha inizio nella giornata di mercoledì 19 luglio, quando la famiglia che ci ha raccontato il teatrale dramma, che ha chiesto l’anonimato, viene avvisata da una struttura per anziani del capoluogo, del malore occorso al proprio caro. L’anziano viene preso in carico e trasportato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. A mezzanotte e mezza del 20 luglio dal Cardarelli avvisano la struttura del decesso dell’uomo e la struttura mette al corrente la famiglia, che vive a Torino, del triste epilogo. La figlia dell’uomo e il marito partono con urgenza per Campobasso e nel frattempo iniziano i contatti con le onoranze funebri per l’allestimento della camera mortuaria e per l’affissione dei manifesti funebri. Manifesti che, come accade in questi casi, vengono prontamente esposti nelle varie “postazioni” della città, con l’indicazione del funerale che si sarebbe dovuto tenere questa mattina (FOTO DI COPERTINA). E fin qui nulla di strano.

Lo spiacevole e cupo dramma entra nel vivo quando la coppia partita da Torino era quasi giunta nel capoluogo di regione. Una telefonata di altri parenti, che nel frattempo si erano recati al Cardarelli, li avvisa che il loro caro è vivo. La scoperta avviene quando i familiari, insospettiti dal fatto che dopo ore la camera mortuaria non veniva ancora allestita, chiedono il certificato di morte, anche per poter disbrigare le faccende burocratiche. Alle richieste di chiarimenti viene loro risposto che il proprio caro è vivo. Il decesso riguarda, invece, un’altra persona che era presente nello stesso momento in pronto soccorso, anche lui proveniente da una struttura di ricovero per anziani.

A questo punto la tragicommedia è compiuta. Peccato, però, che è tutta realtà. Con danni morali e materiali per i parenti del “risorto”. L’ansia e l’angoscia di aver perso un proprio caro a quasi 900 chilometri di distanza, la corsa per raggiungerlo e poterlo salutare, per poi scoprire che si è trattato solo di un errore. Errori di comunicazione, più che scambio di persona che, però, quando si tratta di decessi, non dovrebbero proprio accadere. A tutto questo vanno aggiunte le spese sostenute, di viaggio, e della doppia affissione dei manifesti. Perché una volta scoperto il “fake”, sono state avvisate le pompe funebri che celermente hanno provveduto a coprire i manifesti che annunciavano la morte di una persona viva. Anche l’amministratore di condominio aveva provveduto al manifesto, affisso davanti al palazzo. Che, poi, è stato rimosso dai familiari stessi.

Una serie di coincidenze negative e di comunicazioni difettose tra personale sanitario, struttura per anziani e pompe funebri hanno fatto in modo che “l’opera teatrale” andasse in scena.

Gli attori inconsapevoli della tragicommedia ripartiranno già domani per Torino per impegni improcrastinabili precedentemente assunti. A noi hanno lasciato solo un brevissimo commento: “E’ una vicenda vergognosa”, poi la chiosa finale: «E poi dice che non bisogna credere ai miracoli». dim