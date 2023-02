Manifestazione per Rocca, Patriciello e Tartaglione a Roma col Gotha di Forza Italia

C’erano anche i vertici di Forza Italia Molise alla manifestazione finale organizzata dal partito a Roma, per sostenere la candidatura alla presidenza della Regione Lazio di Francesco Rocca. Per la nostra regione in prima fila l’europarlamentare Aldo Patriciello. Presente in sala anche la coordinatrice regionale di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione. Francesco Rocca, presidente della Croce Rossa italiana è stato indicato da Fratelli d’Italia.