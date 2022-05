Manifestazione e murales per ricordare Romina (video)

L’omicidio di Romina De Cesare difficilmente non lascerà un segno indelebile nei cittadini di Frosinone, specialmente nei residenti del centro storico. Stamattina gli abitanti della parte alta del capoluogo ciociaro hanno trovato raffigurata l’immagine di Romina su un muro, proprio a pochi passi dall’appartamento in cui è stato commesso il brutale assassinio.

Opera che è stata disegnata dallo street artist di Frosinone, Panò. In serata, poi, nella piazza centrale della città, sit in per ricordare una ragazza rimasta nel cuore di tutti. Presente una delegazione di Cerro al Volturno e anche il padre di Romina con una fotografia della figlia tra le braccia.