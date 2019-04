Manifestazione celebrativa del Bauhaus al Liceo Artistico Statale B. Jacovitti di Termoli

REDAZIONE TERMOLI

Il Liceo Artistico Statale Jacovitti di Termoli vuole partecipare alla commemorazione internazionale del centenario della nascita del Bauhaus con una giornata di studio e una mostra didattica dedicata al celebre movimento artistico del xx secolo.

Programma

Venerdì 12 aprile 2019

Ore 8.30 / 10.00 Lectio Magistralis del Prof. Domenico Potenza docente della Facoltà di Architettura di Pescara che terrà in Aula Magna del Liceo sulla storia del Bauhaus e la sua influenza sulle arti contemporanee.

Ore 10.00 inaugurazione della Mostra didattica “Dal cucchiaio alla città. 100 anni di Bauhaus” a cura del Dipartimento di Architettura e Ambiente e la Classe 4AR del Liceo artistico.

Notizie storiche.

Il “Bauhaus” è stato una delle più importanti esperienze nel campo dell’architettura e dell’arte di tutto il ‘900. Nacque come scuola di architettura e progettazione a Weimar (Germania) nel 1919 e venne chiusa dai nazisti nel 1933. Principale promotore fu il grande architetto tedesco Walter Gropius (1883-1969). A dispetto del rifiuto di uno stile determinato, la mentalità del Bauhaus e l’insieme di realizzazioni che da esso maturarono ne fecero un esempio così caratteristico da giustificare la definizione di uno “stile Bauhaus”. Tale stile si manifestò soprattutto nei campi dell’ architettura e del design . Massime espressioni furono il famoso edificio del Bauhaus a Dessau e i mobili e gli oggetti in metallo che uscirono dai “laboratori”. Grande rilievo ha avuto anche la pittura . In questo campo il Bauhaus fu uno dei principali centri europei di irradiamento dell’ arte astratta . Tra i suoi docenti contava, infatti, personalità del calibro di Wassily Kandinsky , Paul Klee , Lyonel Feininger, Josef Albers, ecc.