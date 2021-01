Manifestazione a tutela della sanità e salute pubblica, presenti anche Pd e Sinistra per Campobasso

I gruppi consiliari PD e Sinistra per Campobasso aderiscono alla manifestazione che si terrà domani, giovedì 14 gennaio, ore 10.30 davanti all’ospedale “Cardarelli” di Campobasso. «Saremo accanto a tutti quelli che parteciperanno e a chi, pur non potendo essere fisicamente presente, ha a cuore le sorti della Sanità e della Salute pubblica. Si alzerà, per l’ennesima volta, un grido di dolore ma anche di ferma condanna di scelte e non-scelte e di “scaricabarile” che ci hanno portato a vivere con più angoscia e sofferenza del dovuto gli effetti della pandemia. Lo impongono il numero delle vittime, il dilagare del contagio al Cardarelli, il blocco, di fatto, dei reparti chiave per le malattie tempo-dipendenti e per quelle croniche, la lentezza della campagna vaccinale, la mancanza di certezza sui dati e sulla comunicazione che di questi dati viene fatta al Ministero, le gravi difficoltà di tutti gli ospedali pubblici e del personale che presta eroicamente il proprio servizio in condizioni inimmaginabili. Ora, davvero, non c’è più tempo».