Mangiare peperoncino fa bene al cuore: lo studio Neuromed al Tg5 (VIDEO)

De Gaetano: «Un consumo regolare e moderato riduce il rischio di malattie cardiovascolari»

Il Molise ancora protagonista sulle reti nazionali. Questa volta, ad apparire al Tg5, nella rubrica dedicata alla salute e curata da Luciano Onder, è stato il professore Giovanni De Gaetano, dell’istituto Neuromed, il quale ha illustrato le recenti novità emerse in seguito ad un nuovo studio effettuato sul peperoncino. Lo studio (illustrato nell’edizione andata in onda oggi, mercoledì 15 gennaio), denominato “Molisani”, si è basato sull’analisi delle abitudini alimentari di 25mila persone il cui stato di salute è stato monitorato negli anni. Il nuovo studio mette in luce qualità, tanti pregi e poche controindicazioni. «È un vasodilatatore – ha detto il professore Giovanni De Gaetano – e quindi facilita la circolazione del sangue, è un antinfiammatorio e può favorire la digestione perché stimola la produzione di succhi gastrici. Il consumo regolare e moderato riduce il rischio di malattie cardiovascolari e di mortalità – ha concluso De Gaetano – per tutte le cause che si aggira tra 40 e 50%».