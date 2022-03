Mangiare o pagare le bollette, in Molise sono migliaia le famiglie in difficoltà

La Cgia di Mestre stima che siano dai 31 ai 46mila i nuclei familiari interessati da ‘povertà energetica’, a causa di bollette salatissime che oscillano dai 200 alle 450 euro

Famiglie che devono decidere se mettere assieme il pranzo con la cena o pagare le bollette. Sono sempre di più. Quattro milioni in Italia secondo la stima della Cgia di Mestre, mentre in Molise la povertà energetica riguarda un numero minimo di 31.257 ad un massimo di 46.886 nuclei familiari.

Il Molise, insieme a Campania, Sicilia, Calabria e Basilicata è tra le regioni in cui la frequenza della povertà energetica viene classificata ‘alta’, tra il 24 e 36 per cento.

Famiglie che si trovano nell’impossibilità di procurarsi un paniere minimo di beni e servizi energetici: parliamo di riscaldamento, condizionamento, illuminazione, utilizzo di elettrodomestici.



I nuclei più a rischio sono quelli con un elevato numero di componenti, vivono in affitto o in abitazioni di proprietà non più recenti, il capofamiglia è giovane, spesso indigente o immigrato.

Negli ultimi 2 anni nei nuclei dove il capofamiglia è un autonomo la situazione è peggiorata in misura maggiore rispetto a realtà familiari dei lavoratori dipendenti. Il governo ha innalzato a 12 mila euro la soglia Isee per il bonus bollette. Per questi motivi in molti da oltre un mese si rivolgono agli sportelli delle associazioni di consumatori.

Le bollette in questione oscillano in media tra 200 e 450 euro. La domanda più frequente: come poter risparmiare con un cambio gestore. La rateizzazione dei pagamenti è possibile, ma soltanto per utenti morosi oppure grazie a singoli accordi con il gestore.

I più colpiti dal caro bollette i pensionati che non possono aumentare la loro capacità reddituale.