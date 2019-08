Mangiano a base di pesce E poi fuggono via, caccia a 6 avventori infedeli

Hanno consumato la loro cena a base di pesce in tutta tranquillità. All’improvviso si sono alzati con la scusa di andare a fumare una sigaretta fuori dal locale e, come se niente fosse, si sono allontanati senza pagare il conto. Brutta disavventura per i proprietari del ristorante “Da Nicolino” a Termoli. I sei hanno prima mangiato in abbondanza dopo sono usciti fuori dal locale. In quattro sono riusciti ad allontanarsi subito lasciando altri due davanti al locale a garanzia. Poi all’improvviso si è avvicinata una macchina con i quattro che ha caricato gli altri due e si è allontanata sul lungomare Cristoforo Colombo. Sul posto sono arrivati anche gli agenti di Polizia che hanno avviato gli accertamenti del caso ma al momento i sei non sono stati identificati.