Mangia, beve e dorme negli agriturismo, poi sparisce senza pagare

Ha un nome è un volto l’imprendibile truffatore che avrebbe raggirato centinaia di titolari di alberghi, agriturismo e B&B di mezz’Italia che gira in lungo e in largo mangiando, bevendo e pernottando per poi dileguarsi senza lasciare tracce utili alla sua cattura. Recentemente, purtroppo, ha fatto un’altra vittima durante un passaggio volante in Molise. Occhiali da vista, forte stempiatura, sulla sessantina, un aspetto tanto rassicurante quanto ingannevole. E’ questo un sommario identikit dell’uomo che è riuscito a truffate il titolare del noto agriturismo La Ginestra di Cercemaggiore alla cui reception si è presentato chiedendo di poter pernottare, ma anche approfittare del buon cibo e dell’ottimo vino che la struttura offre ai clienti. E’ arrivato a bordo di una Fiat panda di colore bianco, alla reception si è registrato presentando la patente di guida (generalità false!) ha approfittato dei servizi pernottando ben due notti e poi è fuggito… senza passare per la cassa. Il signor Pino Rosa, titolare dell’agriturismo La Ginestra si è informato su internet su questo fantomatico “Maurizio C.” ed ha fatto una scoperta amara attraverso i social network dove c’è anche un profilo con foto. E fra i commenti postati arriva a scoprire che tantissime sono state le persone (titolari di strutture ricettive) sono stati gabbati alla stessa maniera. L’episodio è stato comunque denunciato in Questura a Campobasso e gli investigatori ora hanno un tassella in più da aggiungere al mosaico investigativo per giungere alla cattura di questo truffatore seriale di alberghi. Il signor Pino Rosa, titolare dell’agriturismo in questione, ha riconosciuto l’uomo sul profilo facebook, ma ovviamente utilizza un nome falso e, in quanto presidente dell’associazione Turismo Verde, ha cercato di sensibilizzare tutti gli operatori del settore affinché nessun altro cada nel tranello di questo pericoloso truffatore.