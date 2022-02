Manga: opere d’arte, d’intrattenimento e dall’alta valenza culturale

Il Manga: un’immagine pop del Giappone

di Carmine di Carlo

La maggior parte degli italiani considera i manga un’opera d’intrattenimento destinata perlopiù ad un pubblico adolescenziale o infantile ma in realtà non è così, però, cos’è un manga? Un manga è un fumetto giapponese da leggere da destra verso sinistra, disegnato in bianco e nero, il quale tratta una vastità di temi che vanno dalla semplice vita di uno studente alla guerra o al razzismo. Il manga però non può essere considerato solamente uno svago altrimenti si andrebbe ad eliminare tutto il carattere culturale ed artistico delle opere; infatti, da prodotto per l’infanzia, il manga ha esteso il suo target fino a comprendere lettori di tutte le età, divenendo sempre di più espressione culturale e creativa della società nipponica.

L’Impatto culturale dei Manga sull’Occidente

I manga vengono considerati la nona arte, si tratta di un prodotto grafico di grande qualità artistica, spesso caratterizzato da contenuti molto profondi e che paradossalmente, per i nostri standard non sarebbero assolutamente adatti ai più piccoli; la quasi totalità dei manga è in bianco e in nero ad eccezione della copertina, per questo motivo utilizzano uno stile grafico ricco di chiaroscuro e giochi di ombre e luci molto marcati. Il fumetto giapponese è diventato un vero e proprio oggetto cult in grado di influenzare le culture e gli interessi dell’altra parte del mondo a prova di ciò fumetti come “Le Bizzarre Avventure di JoJo” e “One Piece” hanno collaborato con molti brand occidentali quali “Mercedes” e “Gucci”. Basti pensare che l’industria dei manga produce al Giappone più di un quarto delle entrate dell’intera editoria giapponese.

La nona arte e i pregiudizi nei suoi confronti

Parliamo di una vera e propria forma d’arte, tanto che il museo del Louvre ha richiesto a vari mangaka, ovvero gli autori e artisti delle opere, di esporre le proprie tavole all’interno del museo (come potete notare dalle immagini). Purtroppo qui in Italia e anche in tutta Europa queste opere vengono considerate una perdita di tempo e spreco di soldi, non conoscendo tutto il mondo che c’è dietro. La maggior parte di questi fumetti potrebbero essere visti come delle mostre d’arte vere e proprie perché all’interno di questi si possono trovare quadri ogni qualvolta che si sfoglia pagina; opere come “One Punch Man”, “Gon”, “Vagabond”, “Berserk” e tante altre che se le inserissi all’interno di questo articolo risulterei pesante. In fin dei conti non credete sia ora di eliminare tutti i pregiudizi legati a questo mondo e forse dedicarsi alla lettura della nona arte, anche se i temi che noi consideriamo “adulti” ci strappassero qualche sorriso in più?