«Mandiamo a casa il governo per far ripartire l’Italia», FdI scende in campo

«Mandiamo a casa il governo per far ripartire l’Italia», questo il messaggio che è stato lanciato da Fratelli d’Italia nel corso della manifestazione che si è svolta questa mattina, 2 giugno, sul lungomare nord di Termoli. Una manifestazione che ricalca quella che si è svolta a livello nazionale e che ha visti protagonisti i rappresentanti molisani del partito di Giorgia Meloni, dal dirigente nazionale Luciano Paduano, al portavoce provinciale Costanzo Della Porta al capogruppo alla Regione Molise, Quintino Pallante. Sotto la lente quello che non sta andando bene a livello di politica nazionale e quello che si può fare per far ripartire l’Italia e che secondo Paduano sta tutto nel mandare a casa il Governo nazionale che non è stato eletto.

In alto l’intervista al dirigente nazionale di Fratelli d’Italia.