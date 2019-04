Mandato di cattura nazionale per un 35enne molisano, arrestato

SESTO CAMPANO

È stato eseguito, nella mattinata odierna, un mandato di cattura nazionale emesso dalla Procura di Isernia, per un 35enne di Sesto Campano già conosciuto alle Forze dell’Ordine. Gli uomini della Radiomobile della Compagnia di Venafro, non si sono fatti cogliere impreparati. Nemmeno il tempo di registrare il mandato che lo hanno immediatamente individuato nel paese di residenza e lo hanno arrestato. L’uomo, con una serie di precedenti penali a suo carico, dovrà scontare una pena per un reato commesso qualche anno fa, legato al possesso di droga. Il 35enne è stato associato presso la Casa Circondariale di Isernia nella tarda mattinata.