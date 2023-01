Mandato di cattura internazionale per narcotraffico, 39enne ai domiciliari in Molise

E’ stato confinato agli arresti domiciliari il 39enne che è stato arrestato ad Amalfi dove si trovava in vacanza. L’arresto è scattato su mandato di cattura internazionale da parte dell’Interpol per reati connessi al mondo delle sostanze stupefacenti.

L’arresto risale a prima di Natale quando il 39enne è stato confinato presso la casa circondariale di Salerno fino a questa mattina, 18 gennaio, quando è stato trasferito in un Comune della provincia di Campobasso presso l’abitazione di un lontano parente confinato agli arresti domiciliari.

Ad ottenere il trasferimento è stato l’avvocato dell’uomo, Francesco Palumbo, del foro di Salerno che è anche in attesa di conoscere i dettagli della vicenda. Dalla Corea, infatti, presunto luogo dove si sarebbe consumato il reato, ancora non sono arrivati i documenti del capo di imputazione né la specifica della condanna a carico dell’uomo.

L’obiettivo del legale è quello di evitare l’estradizione per il 39enne che, se dovesse tornare in Corea, andrebbe quasi sicuramente a finire in carcere. L’uomo era stato fermato l’antivigilia di Natale ad Amalfi dai Carabinieri della compagnia locale diretti dal capitano Umberto D’Angelantonio. Aveva prenotato il soggiorno in un albergo nella piazza principale di Amalfi e stava facendo colazione quando sono arrivati i carabinieri. Si era registrato alla reception con le proprie generalità e questo ha fatto scattare il protocollo di arresto.

Pare fosse ricercato dal 2020 per presunti reati commessi dieci anni prima.