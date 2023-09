Mancinone, Presutti, Musenga: focus su tre opere molisane

Parte la rassegna “Scaffale” curata dalla docente e giornalista Rita Frattolillo per la rubrica ‘Alesia ed i suoi compagni di viaggio’

“MOLISE CRIMINALE” di Giovanni Mancinone, Rubbettino, 2021

Appassionante e scorrevole come un romanzo, “Molise criminale” ha venduto migliaia di copie e vinto molti premi. É una coraggiosa e lucida raccolta di vicende ben poco edificanti in cui il piccolo Molise è a volte il luogo ignaro, altre volte il protagonista per colpa di malavitosi di ogni risma che qui hanno imbastito traffici e omicidi. Il giornalista Giovanni Mancinone con questo lavoro, che gli è costato anni di fatica e ricerche a tutto campo, fa scorrere da un capitolo all’altro episodi, persone e fatti narrati con tono asciutto, cronachistico, ricco di dettagli significativi, che ricostruiscono con efficacia ambienti e moventi. E che lasciano il lettore senza parole, perché mai ci si sarebbe aspettati una tale massa di operazioni, indagini, reati e crimini di così vasta portata, afferenti a intrecci malavitosi internazionali e intercontinentali.

Il Molise, sempre più povero e isolato tra i territori del nostro Sud, è stato utilizzato senza risparmio come luogo di confine per latitanti eccellenti come Vito Ciancimino, quale nascondiglio da criminali efferati, oppure è stato teatro di epiloghi tragici di vicende nate altrove, come l’assassinio di Lea Garofalo. Delitti spesso consumati nel silenzio, vittime innocenti, terroristi, talpe, collaboratori di giustizia, magistrati e forze dell’Ordine determinati nel portare avanti indagini lunghe e complicate, tutto è passato al vaglio e portato all’attenzione da Mancinone, come l’allucinante vicenda dei fusti tossici di Castelmauro, suo paese natale.

In definitiva, alla constatazione che, pure se la malavita continua ad allargare le sue attività criminali, il Molise -fortunatamente – non è responsabile della nascita di forme di mafia, Mancinone risponde con la necessità improcrastinabile di cambiamento in vista di un futuro migliore e più libero dalle incrostazioni, quale frutto consapevole della realtà effettiva in cui viviamo giorno dopo giorno. Prefazione di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonio Caponnetto.

“IL RIANIMATORE” di Antonella Presutti, Arkadia sidekar, 2021

Storie in apparenza slegate, donne violente e anaffettive che hanno deragliato da una vita onesta finendo in inferni privati, madri amorevoli, esistenze di emarginati in debito con la giustizia, si intrecciano tra loro per caso o per destino finendo nel quartiere malfamato di Caracas, Petare. Antonella Presutti ci ha abituato ad una narrazione che inizia in medias res, e che si sviluppa per giustapposizione di “altri” punti di vista raccontati dai tanti personaggi che vengono avanti come in teatro. Un campionario umano di identità forse irrisolte, gravate da un passato pesante, da geografie remote e ceti socialmente distanti, si ritrova a Petare, come ignare pedine dello stesso gioco perverso di fame, sangue e ambiguità. Dopo diverse pagine, la trama apparentemente ingarbugliata dell’ordito si riconnette magicamente grazie alla voce dei vari Salvador, Diego, Helena, Maria, che fa luce sui momenti bui della vicenda intorno a cui ruota il romanzo. Il mosaico, quindi, un tassello dietro l’altro, si compone, i caratteri si definiscono nelle loro sfaccettature, e tutto trova spiegazione, perché il filo invisibile che fa incontrare persone diverse è da una parte il peso ossessivo e invano ripudiato della memoria, dall’altra l’incondizionato amore per le piante (e gli animali).

A costituire il fulcro del romanzo è dunque un’oscura vicenda intessuta con quell’amore “vegetale” che lega tra loro e con il mondo Diego, Luigi, Maria, Pablo, Helena… Un amore che scorre nelle loro vene e fa di questi personaggi altrettanti prolungamenti dell’A., la quale ha ereditato da sua madre la stessa passione. Tanto che il “rianimatore”, colui che si prende cura delle piante sottraendole all’avvizzimento e all’indifferenza altrui, arriva a dire: “Le piante sono la mia vera essenza, l’anima vegetale che mi accompagnerà fino alla fine”. Un’essenza esaltata dall’intima contemplazione della natura con espressioni suggestive, in una simbiosi mistica in cui gli astri (il Sole, la Luna) che illuminano le nostre esistenze sono visti dall’A. come divinità degne della maiuscola. Pagina dopo pagina il lettore si rende conto che la cura per le piante è carica di altri significati, e può essere riscatto, sfida, rivincita, elevazione. In definitiva l’A. sembra dire che sono le piante a salvare quegli uomini che se ne sanno prendere cura, e “Il Rianimatore” è a ben vedere un convinto inno alla Natura, perché soltanto questa potrà salvarci da noi stessi. Così come salva Pablo, il quale abbandona la sua missione di rianimatore per trovare la serenità sul suo altopiano, tra le montagne e i fiumi, deciso a crescere e invecchiare insieme ai suoi boschi, compagno – non più rianimatore- degli alberi che hanno un loro ritmo e una loro vita e affondano liberamente le loro radici nella terra.

“EMPATIA E PASSIONE DI UN MEDICO DI FAMIGLIA” di Carlo Musenga, Effigi, 2023

Ho letto anch’io, come altri, diverse opere scritte da medici sulla propria professione, ma mai un lavoro così diretto sul rapporto medico-paziente, dove è quest’ultimo al centro dell’attenzione, “fotografato” con pochi tratti significativi. Le vicende e gli aneddoti narrati sono tanto vividi che sembra di essere presenti e partecipi dello stato d’animo del dottore e del suo assistito attraverso i dialoghi. Una capacità di entrare nel vivo, quella dell’A., generata dalla fusione dell’uomo con il dottore, genuinamente spinto ad aiutare i suoi malati nella loro complessità psicofisica.

Ma procediamo con ordine. Ai suoi esordi Musenga, nel gennaio ‘77, fa la gavetta nei nostri disagiati paesi, per poi fermarsi nel capoluogo, dove svolge la maggior parte della sua carriera arricchendo la propria esperienza umana e professionale tra le corsie degli ospedali, la partecipazione a convegni e corsi di aggiornamento. Una carriera che sacrifica anche le esigenze della propria famiglia, spesso subordinate -con rammarico- ad una professione fortemente voluta e amata nel segno di una intensa umanità. Nel proprio ambulatorio o nelle abitazioni dei propri assistiti egli incontra un condensato di umanità a cui cerca di mostrare vicinanza con spirito aperto, sapendo bene che il medico è visto come un demiurgo, padrone della vita e della morte. Ben calato nell’ambiente in cui vive e lavora, egli ne sa dipingere ogni sfumatura, ne evoca con parole ficcanti il pulsare e i risvolti, sa indagare la malattia ma anche la psiche dei suoi pazienti, e quindi ci immergiamo in tanti spaccati di vita, ci immedesimiamo nei loro tic, nelle nevrosi, ma anche nell’egoismo, nelle meschinità. Penetrando con l’A. in abitazioni ricche, modeste, o nelle topaie del centro storico della città, ritroviamo i vizi, difetti e pregi che sono propri dell’umanità, nella grande metropoli come nel piccolo marginale Molise, fanalino di coda nei maggiori processi storico-sociali, sempre indietro anni luce rispetto alle regioni vicine. E i tipi incontrati sono una folla, tutti diversi, descritti con immediatezza, arguzia, alla luce del buon senso del medico unito alla sua sensibilità e al rispetto della dignità della persona. Queste pagine ricordano il valore dei memoriali di una volta, che descrivevano la fisionomia completa di una comunità. Nei secoli il prete e il medico erano infatti i “confessori” che, per forza di cose, sapevano tutto di tutti, non solo le nascite e le morti, ma le malattie, le situazioni non solo sanitarie, ma umane; il loro era un osservatorio privilegiato, come evidenzia questo libro, dove ritroviamo l’humanitas nella scienza. C’è anche un altro aspetto rilevante, perché l’A. ha saputo intrecciare i fatti più significativi dei 43 anni di vita professionale con i momenti salienti della grande riforma del sistema sanitario nazionale avviata nel 1978 per realizzare il diritto uguale per tutti all’assistenza e alla cura.

La lucida descrizione dei mutamenti radicali del Paese fa emergere una realtà che oggi è solo un pallido ricordo di quando la professione medica era una certezza per il malato. Un’opera -verità, quindi, che fa riflettere su quello che siamo diventati oggi, in un’epoca in cui i rapporti umani sono generalmente ridotti alla “semplice” connessione virtuale sui social, mentre i contatti con il proprio medico -non più “di famiglia”, ma di “medicina generale”- hanno smarrito la dimensione di conforto e vicinanza concreta, per limitarsi a una labile voce che corre lungo il telefono, e soltanto nelle emergenze. Pagine, dunque, che in definitiva interrogano il presente.

NOTA BIOGRAFICA

RITA FRATTOLILLO ha affiancato all’impegno di docente negli istituti superiori di Campobasso l’attività di giornalista pubblicista (dal 1988) e quella di ricercatrice nell’ambito dialettologico, in quello artistico e storico-letterario del Molise, svolgendo un’intensa attività di divulgazione culturale. Numerose le pubblicazioni, tra cui: il volume sulla pittrice e musicista Elena Ciamarra di cui ha curato per conto dell’Amministrazione Provinciale di Campobasso il coordinamento e la biografia (Arti Grafiche La Regione, 1996), il dizionario Molisani, milleuno profili e biografie (ed. Enne, 1998, con Barbara Bertolini), il volume Il tempo sospeso. Donne nella storia del Molise (Filopoli, 2007, con B. Bertolini), il saggio Donne nel Risorgimento Molisano (2010, n.34, “Rivista storica del Sannio”), Lingua e dialetto a Montagano nel Sannio tra passato e presente (ed. Enne, 2003, con Michela D’Alessio, prefazione di Ugo Vignuzzi), Il dialetto di Campobasso (saggio, nel II vol. dell’opera collettanea in 3vv. Campobasso capoluogo del Molise, ed. Palladino, 2008, a cura di R. Lalli, N. Lombardi, G. Palmieri), Alle radici del dialetto di Riccia. Lingua e dialetto a confronto (saggio, in Lingua e dialetto a Riccia e nell’area del Fortore, ed. Trediciarchi, 2013). Nel 2017 ha dato alle stampe (ed. Gedi) il romanzo Le ali del ritorno. Nel 2020 ha pubblicato, con Iannone di Isernia, “L’infanzia migrante tra realtà e rappresentazione letteraria”.