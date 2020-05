Mancato uso delle cinture di sicurezza e altre infrazioni, 4 patenti ritirate

In questi primi tre giorni della settimana, la Sezione Polizia Stradale di Campobasso e il dipendente distaccamento di Termoli, hanno intensificato i controlli sulle principali arterie della provincia anche in virtù dell’incremento del traffico a seguito della ripartenza legata alla c.d. “fase 2” varata dal Governo. Durante tale attività sono state contestate varie infrazioni al codice della strada, la maggior parte per mancato uso delle cinture sicurezza, violazioni della segnaletica stradale, uso del cellulare alla guida. Sono state, inoltre, ritirate quattro patenti per sorpassi vietati o pericolosi. Le 35 infrazioni al codice della strada elevate hanno comportato complessivamente il pagamento di 5200 Euro e la decurtazione di 126 punti dalle patenti degli automobilisti sanzionati. La Polizia Stradale proseguirà anche nei prossimi giorni l’ulteriore intensificazione dei controlli sulle principali arterie della provincia di Campobasso oltre a garantire le verifiche sul rispetto del DCPM con controlli 24 ore su 24 presso il casello autostradale di Termoli.