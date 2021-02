Mancata vaccinazione dei medici del territorio: “Una umiliazione insopportabile”

“Grande preoccupazione e apprensione di SNAMI Molise – si legge in una nota – per tutto il personale sanitario che opera in convenzione e che ad oggi, a più di mese dal Vax-day del 27 dicembre, non ha ancora ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid.

Si tratta in larga parte di medici di Continuità Assistenziale, ma anche di medici in formazione e di Assistenza Primaria con relativo personale di studio, che quotidianamente, H24/24 , forniscono assistenza a 300.000 corregionali.

Pino De Gregorio, Presidente Regionale SNAMI: “Il personale sanitario della medicinaPino territoriale resta, purtroppo, il fanalino di coda nell’emergenza sanitaria nonostante sia stato e continui ad essere la categoria sicuramente più esposta al contagio dall’inizio dell’emergenza sanitaria. È pertanto necessario che si provveda immediatamente a correggere il tiro, per evitare di perdere altri colleghi, come è successo già troppe volte da circa un anno; la mancata considerazione dell’altissimo prezzo pagato alla pandemia e’, per tutti i medici, una evitabile disattenzione e una insopportabile umiliazione che grida vendetta.

Antonia De Socio, responsabile SNAMI della Continuità Assistenziale, “Tanti colleghi di Continuità Assistenziale non sanno ancora quando arriverà il loro turno; vaccinare tutto il personale sanitario è fondamentale per assicurare la prosecuzione, senza intoppi, della campagna vaccinale anti-Covid”.

Continua il Responsabile Giovani e Formazione, Fabio D’Amico,“E’ necessario, come sta avvenendo nelle altre Regioni, vaccinare tutte le categorie in Formazione: medici del Corso di Formazione in Medicina Generale, medici specializzandi, studenti del corso di Laurea in Medicina Generale, che operano sul territorio e in ambito ospedaliero”

SNAMI Molise chiede quindi, con forza, che si dia luogo, senza ulteriori indugi e ritardi, a vaccinare tutti i medici e il personale di studio che operano sul territorio, al fine di poter garantire l’assistenza in sicurezza a tutti i pazienti molisani.”