«Mancata chiarezza di forze e “personalità”», ecco i perché del ritiro di D’Ambrosio

REDAZIONE TERMOLI

L’ufficialità è arrivata nel tardo pomeriggio per una decisione che è legata alla «mancata chiarezza da parte di alcune forze e “personalità” che sin dall’inizio avevano condiviso il progetto». A meno di 48 ore dalla presentazione delle liste per le amministrative Antonio D’Ambrosio si ritira dalla corsa alla fascia tricolore. La decisione è stata resa nota attraverso un comunicato stampa e dopo «una profonda riflessione fatta unitamente ai candidati delle due liste “Un’altra Termoli” del candidato sindaco e “Per Termoli”, ai simpatizzanti e ai sostenitori» ed è stata condivisa dallo stesso D’Ambrosio ex rappresentante di Pd e Italia dei Valori che dall’inizio era stato indicato come candidato sindaco di una coalizione che nasceva per «essere alternativi ai due ormai da tempo indistinti e consolidati schieramenti, centrodestra e centrosinistra, che da decenni si contendono il potere, con un esito palese a tutti: degrado urbanistico, ambientale e sociale». Un progetto di rilancio che, invece, non sarà presente in questa tornata elettorale ma che va avanti «per dare voce ad un ampio schieramento civico che è stato favorevolmente accolto, registrando – continua la nota stampa – un risveglio attorno al programma di persone libere e democratiche che lascia ben sperare per il futuro della nostra comunità. Ciò spinge a continuare questo percorso certi che verrà fatto proprio l’invito ad una maggiore partecipazione attiva di altre associazioni civiche di Termoli e dell’intero territorio molisano, e giungere al rinnovamento della classe dirigente». Con il ritiro di D’Ambrosio e l’eventuale passo indietro di Di Giandomenico (che deve ancora sciogliere la riserva) scenderebbero a quattro i candidati sindaco di Termoli: Angelo Sbrocca, Francesco Roberti, Nick Di Michele e Marcella Stumpo. Da domani e fino alle 12 di sabato ci sarà la possibilità di presentare le liste corredate dalle firme per le amministrative.