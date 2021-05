Mancata Bandiera Blu, Fallica e Ferrara: “Del Turismo non importa a nessuno”

Intervengono sul tema del turismo i consiglieri comunali di minoranza a Petacciato, Matteo Fallica e Giuliana Ferrara. Sotto la lente il mancato conferimento della Bandiera Blu per il quarto anno consecutivo. “Per il quarto anno consecutivo – scrivono Fallica e Ferrara – Petacciato non riceverà la Bandiera Blu. Essere riconosciuti a livello internazionale a questa amministrazione proprio non interessa, forse per timidezza o per verecondo timore. La Bandiera Blu, contrariamente a quanto narra qualche neo “Istituto Luce”, non si paga e non si compra. Il riconoscimento è invece assegnato da un ente internazionale, la Foundation for Environmental Education, in base a 32 criteri oggettivi. In sostanza, si giudicano i Comuni candidati su: educazione ambientale, qualità delle acque, gestione ambientale, servizi e sicurezza. L’ educazione ambientale a Petacciato era perseguita dal CEA (Centro Educazione Ambientale). Centro ormai ridotto ad una casetta di legno in pericolosa decomposizione, nonostante la valanga di fondi europei destinati al nobile scopo. Mentre Campomarino, ottiene la Bandiera Blu per il nono anno consecutivo, a Petacciato gli amministratori se ne sono disinteressati, o interessati ad altro. Di Pardo e la sua giunta, probabilmente, pensavano che per potenziare l’accoglienza turistica bastasse costruire “misteriose” rotonde. O che fossero attrattive le palme moribonde che costeggiano il paese, con i tronchi malati abbandonati lungo il ciglio della pista ciclabile. O, ancora, che abbattere altri alberi senza motivo fosse trendy, così come deliberare per un sito di stoccaggio rifiuti speciali da 60.000 tonnellate l’anno di rifiuti speciali. Questi signori troveranno forse utile allo sviluppo turistico patteggiare una causa già vinta, accontentandosi di 6 milioni di euro rispetto ai 24 stabilito da sentenza dovute dalle società petrolifere. O forse trovano opportuno che oltre il 20 per cento di quei 6 milioni venga intascato da un loro legale di fiducia.

Oppure erano convinti che confermare le tasse e accise comunali ai massimi possibili, fosse un criterio di qualità. Ed è altrettanto certo che, seppure si possa parlare di “primati”, queste trovate non serviranno a garantirci la Bandiera Blu, né l’attenzione dei turisti. Come minoranza provvederemo con azioni volte ad accertare il motivo di quest’altra esclusione di Petacciato da parte della Fee e a verificare le responsabilità di questo mancato riconoscimento, che avrebbe portato sicuramente lustro al paese e alle attività ricettive. Ancora una volta, lo ripetiamo, offriamo la piena disponibilità a ricevere la delega al verde pubblico. Ovviamente a titolo gratuito. Sindaco e assessori, invece di continuare in questa spirale, vi chiediamo di valutare seriamente questa nostra proposta. Magari chiedendo, prima, un altro parere legale…tanto vi ci trovate”.