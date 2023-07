Mancanza di infermieri, sospesa da domani al Veneziale l’attività pomeridiana di Otorinolaringoiatria

Sarà sospesa da domani, mercoledì 26 luglio, e fino al prossimo venerdì 4 agosto, l’attività pomeridiana nel reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Veneziale di Isernia per la mancanza del personale infermieristico.

In caso di urgenze che potrebbero insorgere in quei giorni e nella fascia oraria pomeridiana, gli utenti dovranno recarsi all’ospedale Cardarelli di Campobasso per fruire delle prestazioni o delle cure del caso.