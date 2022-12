Mancanza di infermieri e Oss negli ospedali, reparti in difficoltà. Ma per l’Asrem non c’è alcun pericolo

Senza il rinnovo dei contratti verranno a mancare al Cardarelli 8 infermieri in Medicina e 12 in Malattie Infettive. In difficoltà anche Terapia Intensiva e il Pronto Soccorso

C’è grande apprensione negli ospedali molisani per quello che succederà alla mezzanotte di questa sera, sabato 31 dicembre. Quando scadranno i contratti, che non sono stati rinnovati, a 280 infermieri. Almeno non a tutti, ma solo ad una piccolissima parte e non da subito. L’assenza di personale infermieristico e di operatori socio sanitari, che va ad aggiungersi a quella di medici, potrebbe portare al collasso alcuni reparti. E’ il grido di allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali e anche da alcuni operatori degli ospedali.

Situazione difficile soprattutto al Cardarelli dove verranno a mancare, secondo i sindacati, da domani, 1 gennaio, 8 infermieri in Medicina, reparto che ha già perso, come riportato su queste colonne, già 5 medici: si andrà verso la riduzione dei posti letto. In Malattie Infettive, unità operativa che è già satura visto l’aumento dei ricoveri per Covid, verranno a mancare 12 infermieri e ci saranno difficoltà evidenti per la turnazione. In affanno anche i reparti di Terapia Intensiva e del Pronto Soccorso dove l’area grigia è piena. Difficoltà anche per il reparto d’emergenza del San Timoteo, sempre per carenza di infermieri.

A fronte di questa situazione i sindacati avevano chiesto la proroga dei contratti per 3 mesi, vista l’emergenza, che non è stata concessa. Dunque una situazione complicata secondo sindacati e sanitari, non secondo l’Asrem. L’Azienda Sanitaria Regionale, infatti, ha reso noto l’assunzione a tempo indeterminato di 115 infermieri, a fronte dei 153 a tempo determinato che erano in servizio, e quella di 200 Oss a tempo indeterminato in sostituzione dei 150 presenti. Inoltre – hanno fatto ancora sapere – dopo lo stacco di 20 giorni a gennaio, saranno prorogati altri 85 infermieri. Pertanto per l’Asrem non c’è alcun pericolo.

Da domani capiremo meglio quale sarà la reale situazione nei reparti degli ospedali molisani.