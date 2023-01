Mancanza di farmaci in Molise: “Bene tavolo permanente ma intervenga la Regione”

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Federfarma Molise. “La scrivente federazione plaude alla iniziativa del Ministro della Salute Schillaci nell’istituire un tavolo di lavoro permanente sulla carenza dei farmaci allargato ai medici di medicina generale ed ai Nas.

Condivide le osservazioni e le affermazioni dei colleghi farmacisti molisani che hanno evidenziato la mancanza di farmaci sul nostro territorio e il malumore che serpeggia nella popolazione per la mancanza cronica di molti farmaci essenziali.

Purtroppo questa è solo una parte dello scenario che si sta verificando. Infatti se andiamo ad analizzare la situazione della nostra Regione, vediamo che ci sono ben 72 comuni con popolazione al di sotto dei 1000 abitanti e ben 29 con popolazione al di sotto dei 500 abitanti.

Orograficamente il disagio dei collegamenti è elevato trattandosi di zone montane e collinari con popolazione sparsa e ragguardevole distanza dei piccoli centri da capoluoghi di regione o di provincia, il territorio è complesso, molto spesso mancante di medico di medicina generale, ma sempre con la presenza della farmacia come unico presidio del sistema sanitario nazionale. Tutti i criteri di disagio sono soddisfatti, disagio aumentato nel contrastare la maledetta pandemia di covid-19. La farmacia è sempre in trincea ovunque. Come si approvvigiona di farmaci una piccola farmacia? Questa è una domanda che si dovrebbe porre.

Spesso la distribuzione intermedia impone ingenti spese supplementari per poter garantire il rifornimento dei farmaci anche alle farmacie più piccole e nella estrema periferia regionale.

È vero, è vero che mancano i farmaci, è vero che esiste il disagio nella popolazione, ma è anche vero che questo aumenta esponenzialmente con le realtà dei piccoli centri dove non si ha la possibilità di poter avere un ventaglio di opzioni e di soluzioni con più distributori intermedi che possano approvvigionare quella farmacia in particolare e non hanno la possibilità di poter soddisfare le esigenze dell’utenza anche con molecole simili a quelle richieste. Chiediamo un intervento di Regione Molise nel portare avanti in Conferenza Stato Regione e quindi all’attenzione dei signori governatori una criticità che riguarda tutti, in tutti i sensi, in tutte le Regioni Italiane. Auspichiamo che il tavolo tecnico ministeriale lavori con celerità ed alacrità su questo problema, che ormai sembra essere irrisolvibile e si devono fare tutti gli sforzi adeguati per rispondere alle esigenze di un’utenza che chiede solo ed esclusivamente salute”.