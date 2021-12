Mancano neonatologi, l’Asrem attiva convenzione con l’ospedale di Avellino

L’Azienda Sanitaria Regionale parla di “una vera emergenza”

La carenza di personale è un problema che diventa ogni giorno più difficile da risolvere nella nostra regione. Di oggi la notizia dell’apertura a giorni alterni della guardia medica a Isernia, situazione che va ad aggiungersi a quanto succede già in Basso Molise.

Ma mancano anche, come noto, medici specializzati negli ospedali molisani, come ad esempio neonatologi. Proprio per questo il dg Asrem Oreste Florenzano ha emanato una delibera con la quale si fa ricorso ad una convenzione con l’Azienda ospedaliera “S.Giuseppe Moscati” di Avellino per l’acquisto di prestazioni specialistiche nella disciplina di Neonatologia presso i presidi ospedalieri aziendali.

Nella premessa del provvedimento viene specificato che l’Asrem “in considerazione della perdurante grave carenza di personale medico ospedaliero, ulteriormente aggravata dalla oggettiva difficoltà a reperire risorse umane, ha attivato tutte le previste procedure per il reperimento di personale medico, molte delle quali totalmente infruttuose e, pertanto, non risolutive delle criticità assunte consequenzialmente a dimensioni di una vera emergenza.”

Dunque è l’Asrem stessa che parla di una vera emergenza. E per questo fa ricorso a convenzioni esterne. Che è sicuramente un palliativo, ma non risolve il problema.