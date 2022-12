Mancano i medici nelle carceri, l’Asrem cerca di correre ai ripari

Pubblicato un Avviso interno per la formazione di un elenco aperto di medici di Continuità assistenziale da utilizzare presso gli Istituti penitenziari di Campobasso, Isernia e Larino

L’Azienda sanitaria regionale del Molise ha pubblicato un Avviso interno per la formazione di un elenco aperto di medici di Continuità assistenziale (Ca) da utilizzarsi presso gli Istituti penitenziari di Campobasso, Isernia e Larino.

E’ riservato ai medici di Continuità assistenziale titolari a tempo indeterminato ed incaricati che prestano servizio presso l’Arem a completamento dell’orario, fino ad un massimo di 36 ore settimanali.

Il provvedimento – come riporta l’Ansa Molise – è stato emesso in attesa della conclusione della procedura per il reclutamento di personale medico a tempo indeterminato da assegnare ai tre Istituti penitenziari, considerato che “il numero dei medici incaricati non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno di personale da dedicare all’assistenza penitenziaria” nelle tre strutture molisane, “in quanto attualmente sono in carico 8 medici in luogo dei 12 necessari per la copertura dei turni.