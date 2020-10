Mancano gli anestesisti, al Cardarelli dal 5 ottobre solo interventi urgenti

Alla carenza già cronica si sono aggiunti tre pensionamenti dal 1 ottobre

Da lunedì 5 ottobre all’ospedale Cardarelli di Campobasso saranno garantiti solo gli interventi urgenti. Con ripercussioni facilmente immaginabili sulle già lunghe liste d’attesa. La causa non è da ricercare nell’emergenza sanitaria in atto causata dalla pandemia legata alla diffusione del Coronavirus e non è da ricercare nelle ultime direttive ministeriali sempre in tema di sanità. Si tratta di un atavico problema della sanità molisana: come riporta Primo Piano Molise infatti il 1° ottobre sono andati in pensione tre professionisti: 3 medici in meno. Sarebbero dovuti arrivare due medici (a tempo determinato) ma all’ultimo minuto hanno dato forfait. Il concorso per l’assunzione di 5 unità (questa volta a tempo indeterminato) è alle battute finali ma non ancora concluso e dunque per le assunzioni si prevedono tempi non celeri. Bisogna inoltre fare i conti anche con le casse e con i limiti alle assunzioni imposti dal tavolo tecnico, essendo il Molise ancora una regione commissariata.

La soluzione, come ha confermato il presidente della Regione Molise, Donato Toma a Primo Piano, dovrebbe arrivare grazie a incarichi libero professionali: in sostanza, nelle prossime ore, dovrebbero firmare 5 medici assunti a partita Iva. I professionisti eviterebbero così ulteriori tempi lunghi per gli interventi e garantirebbero “respiro” al personale del Cardarelli.