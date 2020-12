Mancano 60mila dosi di vaccino antinfluenzale, Calenda chiede lumi al dg Asrem

“Siamo ormai arrivati a metà dicembre e oltre 60mila molisani sono ancora in attesa di ricevere il vaccino anti-influenzale”. Lo afferma la vice presidente del Consiglio regionale, Filomena Calenda, ricordando che “nei giorni scorsi il presidente della Regione, Donato Toma, aveva annunciato l’imminente arrivo di circa 9 mila dosi, ma a tutt’oggi, però, non sono ancora nella disponibilità regionale e non sembrano essere sufficienti per coprire il fabbisogno regionale della popolazione più a rischio”.

La questione è stata posta all’attenzione del direttore generale dell’Azienda sanitaria regionale (Asrem), Oreste Florenzano. “Ritengo necessario comprendere – spiega Calenda in una nota inviata al manager – se in una previsione imminente siano in arrivo le dosi in un quantitativo utile e sufficiente a vaccinare coloro che hanno maggiori necessità di tutelarsi dalle complicanze di un’influenza stagionale”.