Manca il personale, Pediatria accorpata a Ginecologia: prestazioni ridotte all’obitorio

Situazione sempre più complicata al San Timoteo dove per tutto il mese di agosto ci sarà l’accorpamento dei reparti. Obitorio aperto solo la mattina e feriali

Pediatra e Ostetricia­ e Ginecologia sono stati accorpati all’ospedale San Timoteo di Temoli. La causa, come già precedentemente denunciato, è da attribuire alla grave carenza di personale infermieristico.

“Causa congedi per malattia, presso reparto di Pediatria e in conformità a consequenziale disposizione del direttore sanitario Asrem di accorpamento delle unità operative -si legge nella comunicazione si dispone l’accorpamento di Pediatria con la Uoc di Ostetricia e Ginecologia. Tale disposizione decorrerà dal giorno 3 agosto 2023 e durerà fino al alla fine del mese di agosto 2023, salvo diversa disposizione”. Cambiamenti anche per quel che riguarda l’orario di apertura dell’obitorio e del trasporto interno delle salme. “A causa della carenza di personale del servizio di Obitorio, si dispone, temporaneamente, l’apertura dello stesso dal lunedì al sabato feriali, dalle 7 alle 13, oltre tale orario il trasporto salme con relativa documentazione, dal reparto all’obitorio, deve essere effettuato dal personale di supporti delle unità operative interessate. Si precisa che durante il periodo di chiusura le chiavi sono in possesso del servizio di portierato”.