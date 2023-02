Mamme per la salute: “Carmela Auriemma a difesa del nostro territorio”

Il comitato Mamme per la salute ha invitato in Molise Carmela Auriemma, l’avvocato che da anni segue l’Associazione, recentemente eletta alla Camera dei Deputati.

“È in tali vesti che ha incontrato il procuratore di Isernia, Carlo Fucci, per un confronto sull’esito delle indagini svolte dalla Procura, proprio a seguito della nostra denuncia – scrive il Comitato – Un grave inquinamento interessa l’area della Valle del Volturno. Siamo molto preoccupate per i risvolti di una inchiesta che potrebbe allargarsi notevolmente. Sono anni che denunciamo e non ci fermeremo. Carmela Auriemma nei prossimi giorni interrogherà il Ministro dell’Ambiente per conoscere le iniziative che intende adottare. Seguiremo l’iter parlamentare, ogni occasione e strumento è utile per dare voce alla Valle del Volturno”.