Mamme per la salute: «Blocchiamo la Turbogas»

Centrale Turbogas di Presenzano, nuova minaccia per l’ambiente del territorio venafrano. Per questo motivo le Mamme per la salute di Venafro hanno presentato le loro osservazioni al Ministero dell’Ambiente affermando: «È noto a tutti che la criticità della Piana di Venafro dal punto di vista ambientale potrebbe aggravarsi qualora venisse realizzata la centrale turbogas della Edison a Presenzano. Poiché la società Edison Spa ha in corso la procedura di riesame/rinnovo dell’AIA presso il Ministero dell’Ambiente, la nostra associazione con il WWF O.A Molise e il supporto dell’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, il CIF Centro Italiano Femminile sezione comunale di Venafro, l’associazione culturale COLLETTIVO DIVERGENTE e l’associazione civica Città Nuova, hanno presentato delle osservazioni al Ministero rappresentando le criticità della Piana di Venafro chiedendo altresì un approfondimento istruttorio. Nelle osservazioni è stato anche chiesto che sia convocata per la Conferenza dei Servizi la Regione Molise attualmente esclusa dal procedimento AIA. Per opportuna conoscenza le osservazioni oltre agli enti in indirizzo sono state inviate, al Sindaco di Venafro anche nella qualità di Presidente della Provincia di Isernia, al Sindaco di Sesto Campano e infine al Presidente della Regione Molise affinché si attivino presso il Ministero per rappresentare gli interessi della popolazione della piana Venafrana”.