Mamma molisana si lancia nel Tevere, oggi ad Agnone l’ultimo saluto a Pina

Fissati per questo pomeriggio alle 15, presso la chiesa dei Cappuccini ad Agnone, i funerali di Pina Orlando. Intanto, un video acquisito dalla Procura di Roma ripercorre gli ultimi minuti di vita di Giuseppina Orlando e le sue figlie, Sara e Benedetta, di appena quattro mesi. Alle 6 un testimone passa di lì a bordo di un furgone Nissan preso a noleggio: vede una donna avvolta in un lenzuolo bianco gettarsi con qualcosa che stringe addosso. Delle neonate ancora non c’è traccia. Anche ieri sono continuate senza sosta le ricerche delle due gemelline, presumibilmente scomparse nel fiume Tevere. I controlli si sono interrotti con il buio e sono già ripresi alle prime luci dell’alba, fino alla foce del Tevere. Due i mezzi nautici coinvolti che setacciano le acque mentre un elicottero sorvola incessantemente l’area. In azione sommozzatori della polizia fluviale e dei vigili del fuoco. Su e giù con l’ecoscandaglio si cercano le piccole lungo la corrente che porta a valle, direzione Fiumicino. E’ quanto scrive “Il Messaggero” nell’articolo di Marco De Risi e Raffaella Troil. Secondo il giornale romano ci sarebbe un testimone che vede una donna avvolta in un lenzuolo bianco gettarsi tra le acque con qualcosa che stringe addosso. L’uomo, un moldavo sui 35 anni, non ha però la prontezza di capire subito la gravità della situazione e di chiamare i soccorsi. Realizza qualche centinaio di metri dopo. Sono le 6.15, ferma una pattuglia degli agenti di Roma capitale e racconta quel che ha visto, un po’ confuso e insicuro. Scatta l’allarme, ma quei dieci, quindici minuti di più forse potevano fare la differenza. Pochi istanti dopo una vicina ha sentito «un uomo, piangere, strillare, urlare, disperato». Era la disperazione dell’ingegnere agnonese Francesco Di Pasquo, che aveva appena scoperto che la moglie era uscita con la bambine senza prendere né cellulare, né carrozzine. Una cosa strana, vista anche l’ora, che lo ha fatto subito pensare al peggio. E l’angoscia, la paura, lo sgomento, la disperazione si sono impadroniti di lui. «E’ andata via con le bambine, ora non ho più niente» ripeterà a chi lo incrocia, al mercato Testaccio, ai vicini, nel commissariato di Polizia che ha raccolto la sua dichiarazione. «Sì, è mia moglie» dirà poco dopo, intorno alle 11, costretto a riconoscere il corpo senza vita recuperato dai sommozzatori all’altezza di Ponte Marconi.

Delle due creature, invece, ancora non c’è traccia. Anche ieri sono continuate senza sosta le ricerche di Sara e Benedetta, le due gemelline scomparse nel fiume Tevere. I controlli si sono interrotti con il buio e riprenderanno oggi, all’alba, fino alla foce del Tevere. Due i mezzi nautici impiegati che setacciano le acque mentre un elicottero sorvola incessantemente l’area. In azione i sommozzatori della polizia fluviale e dei vigili del fuoco. Su e giù con l’ecoscandaglio si cercano le piccole lungo la corrente che porta a valle, direzione Fiumicino. I corpicini potrebbero esser rimasti incagliati a fondo, nessuno ha il coraggio di pensare altro. «Mamma e papà avevano attaccato il fiocco rosa alla porta al piano terra, comprato i regali, i parenti erano venuti a Roma, al loro fianco in questa lunga estenuante battaglia. – scrive “Il Messaggero” – Forse, come sempre accade, tutti a pensare alle condizioni di salute delle piccole, lei stessa per prima, ma nessuno a supportarla mentre prendeva colpi bassi dalla vita lontana dal suo mondo e dalla normalità.