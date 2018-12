Mamma molisana si getta nel Tevere, il marito: «Non ho capito il dolore di Pina»

AGNONE

Francesco Di Pasquo è sconvolto per la tragedia che ha travolto la sua famiglia: la sua donna, sua moglie, è uscita di casa con le sue bimbe in braccio quando fuori era ancora notte. Le ha prese dalle loro culle mentre dormivano e ha aperto in silenzio la porta senza svegliare nessuno. La mamma di 38 anni, Pina Orlando, si è tolta la vita lanciandosi nel fiume Tevere. Delle due gemelline, di appena sei mesi, finora non c’è traccia. Continuano le ricerche soprattutto nel fiume, con l’impiego di personale specializzato dei Vigili del fuoco, per capire se la mamma possa averle gettate in acqua. La Procura di Roma ha avviato un’indagine per omicidio-suicidio. Il papà e marito racconta la sua disperazione al Corriere della Sera.

«Non ho capito che mia moglie aveva qualcosa, che soffriva, non riesco a darmi pace per quello che è successo». «Ci siamo svegliati alle 3 per la poppata, sembrava tutto normale, — ha raccontato l’ingegnere — ci siamo riaddormentati, o meglio pensavo che anche mia moglie si fosse riaddormentata. Invece si è alzata, ha preso le piccole, le ha avvolte nella coperta bianca sul divano ed è uscita senza chiudere la porta». Pina non voleva che il marito e i genitori si svegliassero. Si è vestita ed è andata via con le bimbe in braccio. Poco prima delle 5 la drammatica scoperta. «Le ho cercate, non c’erano. Poi ho visto la porta socchiusa e ho avuto un colpo al cuore». La sua versione coincide con quella dei suoceri: «Mia moglie era solo molto preoccupata per la salute delle bambine, ma non ricordo una frase, un atteggiamento che potesse far pensare a un gesto simile». La depressione post partum è una delle piste seguite dalla polizia che ha ascoltato anche i genitori dell’ingegnere. «Sono una famiglia unita, lo sono stati sempre, anche fra consuoceri. È una tragedia per tutti» ammettono i conoscenti ad Agnone.