Mamma e fratello di Ariana Grande diventano cittadini italiani per gli avi molisani: scoppia ‘il caso’ sui social

E’ scoppiato un caso social dopo la notizia che Frankie Grande e Joan Grande, rispettivamente fratello e madre di Ariana Grande, cantautrice e attrice statunitense, sono diventati cittadini italiani.

Tantissimi i commenti sul fatto che il ballerino, attore, cantante e produttore discografico e sua madre siano diventati cittadini italiani solo perché lo erano i bisnonni materni, Michele Antonio Grande e Filomena Lavandetti che emigrarono da Gildone negli Stati Uniti.

Frankie ha mostrato con orgoglio il passaporto sui social al fianco di sua mamma Joan.

“Aspettavo questo momento da tanto tempo… sono ufficialmente un cittadino italiano”, ha scritto su Instagram. “Sono così orgoglioso di mia madre e di me stesso per aver finalmente ottenuto questi passaporti italiani. Amo tanto l’Italia e non vedo l’ora di immergermi ancora di più nella cultura e nel mio patrimonio.Che grande momento per noi. Poterlo poi condividere con mia madre… impagabile. Piango di felicità”.

Ma il popolo dei social non ha risparmiato critiche. “Uno statunitense che non parla italiano, non ha mai vissuto in Italia, non ha mai frequentato le scuole italiane è considerato più italiano di una persona di origini ghanesi nata e cresciuta in Italia solo perché il primo ha i bisnonni del Molise”. E ancora: “Lo Stato italiano permette con questa facilità di ottenere la cittadinanza?”. “C’è chi nasce o cresce in questo paese e deve aspettare 18 anni per avere la cittadinanza, mentre qui stiamo a dare la cittadinanza ad italiani di quarta generazione”. “E’ assolutamente ingiusto nei confronti di persone nate e cresciute qui che devono fare una lunga e costosa trafila per avere la cittadinanza”.