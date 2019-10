Mamma con quattro figli minori e senza una casa: per loro un epilogo a lieto fine

La famiglia somala dopo una notte in hotel è stata accolta da alcuni connazionali. Ora, grazie all’intervento di Caritas e Ufficio Migrantes, è stata inserita in un progetto Sprar

ISERNIA. Avrà un lieto fine la vicenda che ha visto coinvolta una famiglia somala, una mamma con quattro minori, tra cui un neonato, che nei giorni scorsi è stata soccorsa da alcuni agenti della Questura di Isernia, in collaborazione con la Caritas Diocesana, l’Ufficio Migrantes, la comunità di Sant’Egidio e lo Sportello Immigrazione della Prefettura di Isernia. Da martedì prossimo saranno ospitati in un centro Sprar molisano. Una gara di solidarietà che ha dato i suoi frutti in tempi celeri e che è l’emblema di quanto sia importante la collaborazione tra istituzioni, mondo dell’associazionismo e singoli cittadini.

La giovane donna si trovava in via Matteotti, nei pressi del Monumento ai Caduti, intenta a chiedere ai passanti ospitalità per la notte. La somala, infatti, con regolare permesso di soggiorno, aveva appena fatto ritorno dalla Finlandia dove si era recata in cerca di fortuna, ed essendo già stata ospitata in un centro Sprar dell’Alto Molise per circa due anni, intendeva recarsi presso gli Uffici della Prefettura per regolarizzare la posizione del neonato sul territorio nazionale.

La richiesta d’aiuto da parte della donna non è passata inosservata. Poco dopo è stata soccorsa dai poliziotti e da alcuni volontari giunti sul posto. Non sapendo dove far trascorrere la notte alla famiglia e considerate le temperature non più estive, la Caritas Diocesana di Isernia-Venafro e l’Ufficio Migrantes hanno provveduto a pagare una stanza in un hotel del centro.

A partire dal giorno successivo la madre con i quattro bambini sono stati accolti da una famiglia somala, loro connazionali già integratasi nella comunità isernina. La Caritas ha contribuito a procurare loro cibo, vestiti e tutto il necessario per i minori. Contemporaneamente la stessa Caritas Diocesana Isernia-Venafro e l’Ufficio Migrantes, su indicazione dello Sportello Immigrazione della Prefettura di Isernia hanno segnalato il caso al Servizio Centrale della rete Siproimi del Ministero dell’Interno, il quale ha accettato l’inserimento della famiglia somala in un progetto Sprar. La famiglia, dunque, verrà trasferita martedì mattina presso una struttura molisana.

In questi giorni sono stati tanti i cittadini che, dopo la diffusione della notizia da parte degli organi d’informazione, si sono interessati alle sorti della famiglia somala. Ma questo episodio rappresenta un efficace antidoto contro i luoghi comuni, sempre più diffusi, che dipingono una Chiesa e un associazionismo religioso guidati dall’opulenza e lontani dai problemi sociali. Dietro questi stereotipo c’è dell’altro: ci sono giovani che quotidianamente mettono da parte la loro vita privata e professionale per sostenere e aiutare chi è in difficoltà, c’è il volto sano e bello dell’accoglienza e della solidarietà.