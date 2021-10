Mamma aggredisce una suora, scuola presidiata dalle forze dell’ordine

Quando ha provato ad intrufolarsi a scuola per vedere la figlia di cui aveva perso la patria potestà è stata riconosciuta da una suora che ha provato a fermarla. Lei, però, si sarebbe scagliata contro la suora colpendola e aggredendola tanto che è occorso l’intervento delle forze dell’ordine. È successo a Montenero di Bisaccia, al momento dell’uscita dei bambini dalla scuola materna mercoledì 20 ottobre. Tutto è accaduto in una frazione di secondi: stando a quanto appreso la donna, che già in passato aveva tentato di entrare a scuola per vedere la figlia che non vive più con lei, sarebbe stata bloccata. A quel punto sarebbe avvenuta l’aggressione che è poi stata interrotta dall’arrivo delle forze dell’ordine. Tutto è avvenuto sotto gli occhi attoniti degli altri genitori che si trovavano all’uscita ad aspettare i loro bambini. Dopo il gesto sono scattati gli accertamenti ma nel frattempo, per preservare l’entrata e l’uscita dei piccoli alunni, davanti all’ingresso sono state poste delle pattuglie della Polizia Municipale per evitare il ripetersi di episodi simili.