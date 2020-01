Malviventi “infedeli” ripuliscono la chiesa di Difesa Grande

Il colpo durante la messa dell’Epifania. Polizia al lavoro per rintracciare i colpevoli

Hanno approfittato che tutti entrassero in chiesa per la messa della sera dell’Epifania per ripulire la zona dove erano contenuti oro, soldi e la raccolta fondi per i detenuti di Larino. Un colpo studiato nei minimi particolari quello messo a segno dai ladro all’interno della chiesa di Difesa Grande. Tutto è avvenuto tra le 18 e le 18.30. Ad accorgersi del furto sono stati il parroco don Gabriele Morlacchetti e don Antonio Lazzaro. I malviventi si sono introdotti tramite e una finestra hanno agito utilizzando la fiamma ossidrica per aprire la cassaforte che si trova nella canonica e rubare tutto il contenuto. Sul posto gli agenti della Polizia che stanno cercando elementi utili alle indagini.