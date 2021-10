Malviventi entrano a scuola e rubano pc: furto alla scuola media di Larino

Ancora una volta i ladri sono tornati a far visita nelle scuole. Dopo l’ultimo episodio in ordine di tempo avvenuto nella scuola di via Maratona a Termoli è toccata alla scuola A. Magliano di Larino. Approfittando anche questa volta del weekend appena trascorso quando la scuola è completamente chiusa i malviventi si sono introdotti all’interno dell’Istituto di via Cuoco salendo al secondo piano e portando via ben 6 computer utilizzati dagli studenti delle scuole medie. Amara la sorpresa, questa mattina, 25 ottobre, all’arrivo della dirigente scolastica che ha dato subito l’allarme. Immediato l’arrivo sul posto dei Carabinieri di Larino che sono sulle tracce dei malviventi.