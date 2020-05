Maltrattata e abbandonata prima. Adottata e curata adesso. Wally, com’è stata poi chiamata, è oggi una cagnetta fortunata perché ha trovato casa, e una cuccia, in Questura, ad Isernia. Il suo destino infausto da ‘bastardina’ è stato cambiato dall’incontro casuale con il questore, Roberto Pellicone, che, qualche tempo fa, ha incrociato nei pressi della Questura la cagnolina disorientata e impaurita, dopo essere stata, indubbiamente percossa. Epilogo lieto per una storia di ordinario maltrattamento di animali che, come ha commentato una cittadina venuta a conoscenza della vicenda, fa bene al cuore a dispetto di tanta disumanità nei confronti dei nostri amici a quattro zampe, e ai margini poi dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Wally ha subito attirato le attenzioni del questore di Isernia che ha deciso, senza pensarci su due volte, di prendersene cura e darle ospitalità dopo averla fatta visitare accuratamente da un veterinario. La cagnetta presentava infatti evidenti segni di maltrattamenti e percosse subite. Oggi sta decisamente meglio: ha superato i traumi del recente passato e ha finalmente una cuccia personalizzata. Addosso ha la pettorina della Polizia. Wally è da oggi la mascotte della Questura isernina. E ha conquistato subito tutto il personale. Scodinzola ancora timidamente ai poliziotti che, con le opportune cautele dovute al particolare periodo, gareggiano a coccolarla. D’ora in avanti anche Wally farà la guardia, da buon agente a quattro zampe, agli uffici di via Palatucci. Dopo aver sofferto e sperimentato la bestialità umana ha avuto almeno la fortuna di trovare affetto e una cuccia, davvero speciale, nel presidio territoriale della legalità, la Questura.

Maltrattata e abbandonata, Wally e il suo angelo: il Questore Pellicone Indietro 1 di 4 Avanti