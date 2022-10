Maltrattamento animali, a processo il gestore del canile di Roccasicura

Nella primavera 2020 le guardie zoofile avevano eseguito un sopralluogo nella struttura in provincia di Isernia

“E’ iniziato il processo a carico di C.C. gestore della società multiservizi per il reato di maltrattamento animale presso la Procura di Isernia. La società – si legge in una nota stampa della Stop Animals Crime Italia – gestisce, infatti, alcuni canili molisani tra cui quello di Roccasicura (IS) dove le guardie nella primavera del 2020 avevano eseguito sopralluogo in seguito al quale veniva depositata presso la Procura della Repubblica di Isernia opportuna notizia di reato – redatta con la consulenza esterna di Stop Animal Crimes italia – per detenzione e somministrazione di farmaci scaduti (venivano infatti rinvenuti farmaci scaduti) e maltrattamento animali (la guardia zoofila Manuela Romano accertava la presenza di numerosi cani che all’interno dei propri box si nutrivano di crocchette cosparse sul pavimento mischiate alle feci e all’urina che tappezzavano numerosi box).

Nel canile le guardie non rinvenivano il registro di carico e scarico – la cui presenza deve essere obbligatoria all’interno del canile – ricercandolo fino nella sede legale della società senza però trovarlo. All’interno del congelatore venivano altresì rinvenuti oltre 20 carcasse di cani, verosimilmente in attesa di smaltimento. In seguito alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, la società produceva una nota trasmessa ai Comuni convenzionati dove veniva proibito l’ingresso nei suoi canili ai volontari di Stop Animal Crimes Italia.

Il canile in passato è stato oggetto di denuncia anche da un Deputato. In attesa del prosieguo del processo – la cui prossima udienza sarà a maggio – auspichiamo che in caso di condanna ciò servirà ad un maggior rispetto per le esigenze etologiche e fisiche degli animali da parte di gestori privati; troppi sono i canili in Italia dove i cani vengono trascurati e sottratti delle necessarie attenzioni e ciò non solo a causa dell’assenza di sensibilità da parte del gestore – che quale azienda spesso vede nei cani un guadagno e basta – ma anche delle Associazioni, assenti e restie a denunciare le irregolarità”.