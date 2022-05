Maltrattamenti sui minori, Molise fra le 8 regioni a elevata criticità

È la fotografia scattata dalla quinta edizione dell’Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia in Italia realizzata dalla Fondazione Cesvi

Il Molise è tra le regioni “a elevata criticità” nel fronteggiare il maltrattamento ai minori.

È la fotografia scattata dalla quinta edizione dell’Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia in Italia realizzata dalla Fondazione Cesvi, citato dall’agenzia Adnkronos, con un focus sull’impatto che la pandemia ha prodotto sulla sicurezza dei più piccoli.

In particolare la nostra regione, insieme ad altre sette, è uno dei territori in cui, a fronte di elevate problematiche ambientali, rappresentate da fattori di rischio elevati, non corrisponde una reazione del sistema dei servizi.

Le altre sono Campania, Sicilia, Calabria, Puglia, Abruzzo, Basilicata e Marche.

Il primato di regione più virtuosa nel fronteggiare il maltrattamento all’infanzia è l’Emilia Romagna, mentre è allarme nel Mezzogiorno: l’indagine, infatti, fornisce l’immagine di un’Italia a due velocità, dove fra i giovanissimi è boom di accessi nei pronto soccorso per tentati suicidi, depressione e disturbi del comportamento alimentare e risultano in crescita i reati contro i minori e la violenza domestica sulle donne.

Si conferma l’elevata criticità del Sud Italia, che resta al di sotto della media nazionale pur registrando timidi miglioramenti.

Le ultime quattro posizioni dell’Indice sono occupate, come nell’edizione precedente, da Campania (20°) Sicilia (19°), Calabria (18°) e Puglia (17°). I piccoli progressi osservati in qualche indicatore o capacità non hanno ancora raggiunto una portata tale da variare la loro situazione complessiva. Le regioni presentano, infatti, importanti criticità complessive di sistema, sottolineando così l’urgenza di piani di intervento strutturali di medio-lungo termine che agiscano contemporaneamente sia sui fattori di rischio che sul complesso del sistema dei servizi.