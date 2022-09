Maltrattamenti nella scuola dell’infanzia, un arresto

Clamore a Isernia per le prime indiscrezioni su una delicata operazione messa a segno dalla Procura, riguardante l’arresto di una operatrice scolastica accusata di maltrattamenti in una scuola dell’infanzia – un asilo – del capoluogo pentro. Una notizia abbastanza inquietante perché qualche anno fa un fatto simile accadde in una scuola dell’infanzia di Venafro dove le registrazioni video e le cimici messe dalla procura inchiodarono due operatrici scolastiche. Per ora si tratta solo di indiscrezioni, tutti i particolari saranno resi noti nella tarda mattinata con una conferenza stampa d ed l procuratore Fucci.