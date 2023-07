Maltrattamenti e lesioni gravi all’ex compagna, estradato dalla Francia giovane molisano

Saranno illustrati nell’ambito di un incontro con la stampa da parte degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Campobasso i dettagli di una operazione di polizia giudiziaria che ha consentito l’estradizione in Italia ed il successivo arresto di un giovane molisano detenuto in Francia. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, il giovane è finito nel mirino dell’Autorità Giudiziaria in quanto ritenuto responsabile di maltrattamenti e lesioni gravi nei confronti dell’ex compagna.

